Будим Ефросинья
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Рождение ребёнка
1884
Сын: Будим Григорий Автономович
Отец ребёнка: Будим Автоном Наумович
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Екатерина Автономовна
Отец ребёнка: Будим Автоном Наумович
Рождение ребёнка
1888
Сын: Будим Демид (Демьян) Автономович
Отец ребёнка: Будим Автоном Наумович
Рождение ребёнка
1891
Сын: Будим Никифор Автономович
Отец ребёнка: Будим Автоном Наумович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно