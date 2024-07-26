Малахова (Мосина) Ефросинья Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения08.10.1903
Дата смерти23.03.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1903
Отец: Мосин Дмитрий
Мать: Мосина Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.08.1941
Дочь: Борисенкова (Малахова) Нина Ивановна
Отец ребёнка: Малахов Иван Александрович
Щетиново, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Смерть
23.03.1981
Ишутино, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Похоронена в с.Лосево, Мосальский район