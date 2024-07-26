Малахова (Мосина) Ефросинья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малахова (Мосина) Ефросинья Дмитриевна

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Место рождения

Умиленка, Мещовский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

08.10.1903

Дата смерти

23.03.1981

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1903

Отец: Мосин Дмитрий

Мать: Мосина Пелагея

Умиленка, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малахов Иван Александрович

Рождение ребёнка
03.08.1941

Дочь: Борисенкова (Малахова) Нина Ивановна

Отец ребёнка: Малахов Иван Александрович

Щетиново, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Смерть
23.03.1981
Ишутино, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Похоронена в с.Лосево, Мосальский район

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