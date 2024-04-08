Ерохин Иван Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смерти2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Рождение ребёнка
1955
Сын: Ерохин Юрий Иванович
Мать ребёнка: Ерохина Зинаида Павловна
Рождение ребёнка
1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ерохина Зинаида Павловна
Рождение ребёнка
1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ерохина Зинаида Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ерохина Зинаида Павловна
Смерть
2010