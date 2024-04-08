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Ерохин Иван Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

2010

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1902 г.р.

Жена

1932 г.р.

Дети

1955 г.р.
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Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Ерохин Герасим Лаврентьевич

Мать: Ерохина Аграфена Григорьевна

Рождение ребёнка
1955

Сын: Ерохин Юрий Иванович

Мать ребёнка: Ерохина Зинаида Павловна

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ерохина Зинаида Павловна

Рождение ребёнка
1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ерохина Зинаида Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерохина Зинаида Павловна

Смерть
2010
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