Березина Евдокия Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смерти05.08.1871
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Голдобина (Березин) Неонила Аникеева
Отец ребёнка: Березин Аника Алексеев
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Березин) Олимпиада Аникеева
Отец ребёнка: Березин Аника Алексеев
Смерть
05.08.1871