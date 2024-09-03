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Березина Евдокия Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

05.08.1871

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Березин Аника Алексеев

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Голдобина (Березин) Неонила Аникеева

Отец ребёнка: Березин Аника Алексеев

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Березин) Олимпиада Аникеева

Отец ребёнка: Березин Аника Алексеев

Смерть
05.08.1871

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