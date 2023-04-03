Марья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Домна Павловна
Отец ребёнка: Павел Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павел Васильевич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Афросинья Павловна
Отец ребёнка: Павел Васильевич
Смерть
Неизвестно