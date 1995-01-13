Куламова (Силаева) Ульяна Анатольевна
Место рождения
Дата рождения13.01.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1995
Крещение
20.01.1997
Имя при крещении - Иулиания. Таинство крещения свершил протоиерей Владимир в церки Казанской города Ельца Московской патриархии Воронежской епархии.
Смена фамилии
01.06.2007
Медведева.
Бракосочетание
18.07.2017
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смена фамилии
18.07.2017
Куламова.
Рождение ребёнка
23.09.2021
Отец ребёнка: Куламов Руслан Дмитриевич
Липецк, город Липецк, Липецкая область