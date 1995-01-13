Куламова (Силаева) Ульяна Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куламова (Силаева) Ульяна Анатольевна

Место рождения

Елец, город Елец, Липецкая область

Дата рождения

13.01.1995

Пол

Женский

Добавил:

УК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1995

Отец: Медведев Анатолий Викторович

Мать: Медведева (Силаева) Ольга Борисовна

Елец, город Елец, Липецкая область
Крещение
20.01.1997
Елец, город Елец, Липецкая область
Имя при крещении - Иулиания. Таинство крещения свершил протоиерей Владимир в церки Казанской города Ельца Московской патриархии Воронежской епархии.
Смена фамилии
01.06.2007
Медведева.
Бракосочетание
18.07.2017

Муж: Куламов Руслан Дмитриевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смена фамилии
18.07.2017
Куламова.
Рождение ребёнка
23.09.2021

Сын: Куламов Роман Русланович

Отец ребёнка: Куламов Руслан Дмитриевич

Липецк, город Липецк, Липецкая область

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