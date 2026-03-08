Иванов Кр-Й 13.06.1875 Фома Иванович
мужской, родился 06.07.1859
умер Неизвестно
ОтецИванов Кр 21.11.1854 Резервн. Казак Иван Перес. В 1851 Г. Лукьянов27.01.1829 г.р.
МатьИванова Дарья ИвановнаНеизвестно г.р.
Дети
(Иванова) Екатерина ФоминичнаОколо 1878 г.р.
(Иванова) Фекла Фоминична28.09.1880 г.р.Показать еще 3
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Рождение
06.07.1859
Отец: Иванов Кр 21.11.1854 Резервн. Казак Иван Перес. В 1851 Г. Лукьянов
Мать: Иванова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1878
Дочь: (Иванова) Екатерина Фоминична
Мать ребёнка: Иванова Евгения Васильевна
Рождение ребёнка
28.09.1880
Дочь: (Иванова) Фекла Фоминична
Мать ребёнка: Иванова Евгения Васильевна
Рождение ребёнка
08.06.1885 ст.
Мать ребёнка: Иванова Евгения Васильевна
Рождение ребёнка
24.09.1887 ст.
Дочь: Иванова Надежда Фоминична
Мать ребёнка: Иванова Евгения Васильевна
Рождение ребёнка
23.03.1895
Дочь: (Иванова) Матрена Фоминична
Мать ребёнка: Иванова Евгения Васильевна
Смерть
Неизвестно