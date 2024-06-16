Виллем II 06.12.1792 — найти родственников по фамилии на Familio
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Виллем II

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1792

Дата смерти

17.03.1849

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1795 г.р.

Дети

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Павловна

Рождение ребёнка
19.02.1817

Сын: Виллем III

Мать ребёнка: Анна Павловна

Брюссель, Бельгия
Рождение ребёнка
02.08.1818

Сын: Александр Оранско-Нассауский

Мать ребёнка: Анна Павловна

Сустдейк, Барн, Утрехт, Нидерланды
Рождение ребёнка
13.07.1820

Сын: Генрих Оранско-Нассауский

Мать ребёнка: Анна Павловна

Рождение ребёнка
08.04.1824

Дочь: София Нидерландская

Мать ребёнка: Анна Павловна

Смерть
17.03.1849

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