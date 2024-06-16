Виллем II
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1792
Дата смерти17.03.1849
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Павловна
Рождение ребёнка
19.02.1817
Сын: Виллем III
Мать ребёнка: Анна Павловна
Брюссель, Бельгия
Рождение ребёнка
02.08.1818
Сын: Александр Оранско-Нассауский
Мать ребёнка: Анна Павловна
Сустдейк, Барн, Утрехт, Нидерланды
Рождение ребёнка
13.07.1820
Сын: Генрих Оранско-Нассауский
Мать ребёнка: Анна Павловна
Рождение ребёнка
08.04.1824
Дочь: София Нидерландская
Мать ребёнка: Анна Павловна
Смерть
17.03.1849