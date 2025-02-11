Михаил Григорьев 1809 — найти родственников по фамилии на Familio

Михаил Григорьев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1809, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Василий Михайлов1831 г.р.
Александр Михайлов1835 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
1831

Сын: Василий Михайлов

Мать ребёнка: ?

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1835

Сын: Александр Михайлов

Мать ребёнка: ?

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1837

Сын: Степан Михайлов

Мать ребёнка: ?

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1846

Сын: Каллистрат Михайлов

Мать ребёнка: ?

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1851
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Переселен на Киргизскую степь

Место жительства
1851
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Переселен на Киргизскую степь

Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

57/9

Смерть
Неизвестно

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