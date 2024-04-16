Марфа Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смерти22.09.1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
26.09.1859
При венчании, жених - крепостной, хозяин вотчины не расшифрован. Невеста - вольноотпущенная. Поручители, по жениху: той же вотчины и деревни крестьянин Григорий Осипович и д. Завражья крестьянин Иван ... Показать все
Рождение ребёнка
06.03.1863
Сын: Новожилов Алексей Мартемьянович
Отец ребёнка: Новожилоов Мартемьян Савельевич
Рождение ребёнка
1875
Сын: Новожилов Илья Мартемьянович
Отец ребёнка: Новожилоов Мартемьян Савельевич
Рождение ребёнка
1877
Сын: Новожилов Андрей Мартемьянович
Отец ребёнка: Новожилоов Мартемьян Савельевич
Смерть
22.09.1897