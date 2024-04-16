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Марфа Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

22.09.1897

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.09.1859

Муж: Новожилоов Мартемьян Савельевич

Браславль, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
При венчании, жених - крепостной, хозяин вотчины не расшифрован. Невеста - вольноотпущенная. Поручители, по жениху: той же вотчины и деревни крестьянин Григорий Осипович и д. Завражья крестьянин Иван ... Показать все
Рождение ребёнка
06.03.1863

Сын: Новожилов Алексей Мартемьянович

Отец ребёнка: Новожилоов Мартемьян Савельевич

Рождение ребёнка
1875

Сын: Новожилов Илья Мартемьянович

Отец ребёнка: Новожилоов Мартемьян Савельевич

Рождение ребёнка
1877

Сын: Новожилов Андрей Мартемьянович

Отец ребёнка: Новожилоов Мартемьян Савельевич

Смерть
22.09.1897
Браславль, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
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