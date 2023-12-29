Бутузова (Крупнова) Татьяна
Место рождения
Дата рождения02.01.1882
Дата смерти12.05.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1882
Отец: Крупнов Яков
Мать: Крупнова Анна
Бракосочетание
08.10.1900
Муж: Бутузов Алексей
Рождение ребёнка
06.11.1901
Дочь: Рыбакова (Бутузова) Екатерина
Отец ребёнка: Бутузов Алексей
Рождение ребёнка
27.09.1903
Сын: Бутузов Александр
Отец ребёнка: Бутузов Алексей
Рождение ребёнка
12.02.1905
Дочь: (Бутузова) Евдокия
Отец ребёнка: Бутузов Алексей
Рождение ребёнка
1907
Сын: Бутузов Василий
Отец ребёнка: Бутузов Алексей
Рождение ребёнка
23.08.1909
Сын: Бутузов Иван
Отец ребёнка: Бутузов Алексей
Рождение ребёнка
04.03.1911
Сын: Бутузов Александр
Отец ребёнка: Бутузов Алексей
Рождение ребёнка
27.12.1912
Дочь: (Бутузова) Татьяна
Отец ребёнка: Бутузов Алексей
Рождение ребёнка
15.03.1914
Сын: Бутузов Иван
Отец ребёнка: Бутузов Алексей
Рождение ребёнка
01.04.1916
Дочь: (Бутузова) Мария
Отец ребёнка: Бутузов Алексей
Рождение ребёнка
1918
Сын: Бутузов Сергей
Отец ребёнка: Бутузов Алексей
Рождение ребёнка
09.09.1921
Сын: Бутузов Дмитрий
Отец ребёнка: Бутузов Алексей
Рождение ребёнка
26.06.1925
Сын: Бутузов Виктор
Отец ребёнка: Бутузов Алексей
Смерть
12.05.1962