Бутузова (Крупнова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутузова (Крупнова) Татьяна

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Место рождения

Вешки, город областного подчинения Мытищи, Московская область

Дата рождения

02.01.1882

Дата смерти

12.05.1962

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1882

Отец: Крупнов Яков

Мать: Крупнова Анна

Вешки, город областного подчинения Мытищи, Московская область
Бракосочетание
08.10.1900

Муж: Бутузов Алексей

Рождение ребёнка
06.11.1901

Дочь: Рыбакова (Бутузова) Екатерина

Отец ребёнка: Бутузов Алексей

Болтино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
27.09.1903

Сын: Бутузов Александр

Отец ребёнка: Бутузов Алексей

Рождение ребёнка
12.02.1905

Дочь: (Бутузова) Евдокия

Отец ребёнка: Бутузов Алексей

Рождение ребёнка
1907

Сын: Бутузов Василий

Отец ребёнка: Бутузов Алексей

Болтино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
23.08.1909

Сын: Бутузов Иван

Отец ребёнка: Бутузов Алексей

Болтино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
04.03.1911

Сын: Бутузов Александр

Отец ребёнка: Бутузов Алексей

Болтино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
27.12.1912

Дочь: (Бутузова) Татьяна

Отец ребёнка: Бутузов Алексей

Болтино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
15.03.1914

Сын: Бутузов Иван

Отец ребёнка: Бутузов Алексей

Болтино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
01.04.1916

Дочь: (Бутузова) Мария

Отец ребёнка: Бутузов Алексей

Болтино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Бутузов Сергей

Отец ребёнка: Бутузов Алексей

Болтино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
09.09.1921

Сын: Бутузов Дмитрий

Отец ребёнка: Бутузов Алексей

Болтино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
26.06.1925

Сын: Бутузов Виктор

Отец ребёнка: Бутузов Алексей

Болтино, Мытищи, Московская область
Смерть
12.05.1962
Болтино, Мытищи, Московская область

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