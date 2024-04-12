Макаревич (Федосеева) Акулина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаревич (Федосеева) Акулина Ивановна

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Место рождения

Лигово, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд

Дата рождения

12.07.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1897

Отец: Федосеев Иван Федосеевич

Мать: (федорова) Федосеева Мавра Васильевна

Лигово, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд
Церковь святителя митрополита Петра Киевского (в Ульянке)
Рождение ребёнка
29.01.1919

Дочь: Valentina

Отец ребёнка: Макаревич Николай Павлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Католическая церковь святой Екатерины Александрийской
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаревич Николай Павлович

Смерть
Неизвестно
Польша
Польша
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