Макаревич (Федосеева) Акулина Ивановна
Место рождения
Дата рождения12.07.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1897
Церковь святителя митрополита Петра Киевского (в Ульянке)
Рождение ребёнка
29.01.1919
Дочь: Valentina
Отец ребёнка: Макаревич Николай Павлович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Католическая церковь святой Екатерины Александрийской
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Польша
Польша