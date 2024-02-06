Акулина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

Между 1850 и 1857

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1759 г.р.

Муж

Около 1793 г.р.

Дети

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: Василий

Мать: Настасья Павловна

Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Семенов Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Семенович

Узюково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Семенович

Смерть
Между 1850 и 1857
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