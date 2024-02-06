Акулина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиМежду 1850 и 1857
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: Василий
Мать: Настасья Павловна
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Семенов Андрей Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Семенович
Узюково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Семенович
Смерть
Между 1850 и 1857