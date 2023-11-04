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Терехина Людмила Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1951

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Владимир Константинович

Рождение ребёнка
28.07.1977

Сын: Соловьев Константин Владимирович

Отец ребёнка: Соловьев Владимир Константинович

Рождение ребёнка
06.12.1979

Дочь: Соловьева Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Соловьев Владимир Константинович

Рождение ребёнка
26.01.1980

Сын: Соловьев Кирилл Константинович

Отец ребёнка: Соловьев Владимир Константинович

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