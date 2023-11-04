Терехина Людмила Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.07.1977
Сын: Соловьев Константин Владимирович
Отец ребёнка: Соловьев Владимир Константинович
Рождение ребёнка
06.12.1979
Дочь: Соловьева Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Соловьев Владимир Константинович
Рождение ребёнка
26.01.1980
Сын: Соловьев Кирилл Константинович
Отец ребёнка: Соловьев Владимир Константинович