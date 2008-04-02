Горбунов Георгий Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения11.01.1937
Дата смерти02.04.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1937
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбунов Виктор Георгиевич
Мать ребёнка: Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валентина
Смерть
02.04.2008
Шульгинка, Советский муниципальный район, Алтайский край