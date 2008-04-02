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Горбунов Георгий Игнатьевич

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Место рождения

Коптело-Шамары, Шалинский, Свердловская область

Дата рождения

11.01.1937

Дата смерти

02.04.2008

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1937

Отец: Горбунов Игнатей Игнатьевич

Мать: Горбунова (Конькова) Елизавета Иосифовна

Коптело-Шамары, Шалинский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбунов Виктор Георгиевич

Мать ребёнка: Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валентина

Смерть
02.04.2008
Шульгинка, Советский муниципальный район, Алтайский край

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