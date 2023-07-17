(Krutjakova) Apolinaria Nikanorovna
Место рождения
Дата рожденияОколо 1893
Дата смерти20.05.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893
Отец: Krutjakova Nikanor Vasiliev
Мать: Anisia Alexeeva
Рождение ребёнка
30.01.1936
Дочь: Makarova (Lysukhina) Dina Fedorovna
Отец ребёнка: Lysukhin Fedor Andreev
Починок, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
20.05.1975
Похороны
Неизвестно