(Krutjakova) Apolinaria Nikanorovna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Krutjakova) Apolinaria Nikanorovna

Место рождения

Демидово, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1893

Дата смерти

20.05.1975

Пол

Женский

Отец

1848 г.р.

Мать

Около 1854 г.р.

Дети

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893

Отец: Krutjakova Nikanor Vasiliev

Мать: Anisia Alexeeva

Демидово, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.01.1936

Дочь: Makarova (Lysukhina) Dina Fedorovna

Отец ребёнка: Lysukhin Fedor Andreev

Починок, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
20.05.1975
Суда, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Похороны
Неизвестно
Суда, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

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