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Прощенко Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1949

Дата смерти

19.11.2017

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прощенко Вера Михайловна

Рождение ребёнка
05.12.1975

Дочь: Семенова Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Прощенко Вера Михайловна

Рождение ребёнка
21.03.1977

Дочь: Шадрина Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Прощенко Вера Михайловна

Рождение ребёнка
12.04.1986

Дочь: Султанова Дарья Николаевна

Мать ребёнка: Прощенко Вера Михайловна

Смерть
19.11.2017

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