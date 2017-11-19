Прощенко Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1949
Дата смерти19.11.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прощенко Вера Михайловна
Рождение ребёнка
05.12.1975
Дочь: Семенова Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Прощенко Вера Михайловна
Рождение ребёнка
21.03.1977
Дочь: Шадрина Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Прощенко Вера Михайловна
Рождение ребёнка
12.04.1986
Дочь: Султанова Дарья Николаевна
Мать ребёнка: Прощенко Вера Михайловна
Смерть
19.11.2017