Митьковский Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Митковский Александр Филиппович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митьковская Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Митьковская Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сафина Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Митьковская Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
27.07.1972
Сын: Митьковский Александр Николаевич
Мать ребёнка: Митьковская Евдокия Петровна