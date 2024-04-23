Митьковский Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митьковский Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Митковский Александр Филиппович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митьковская Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Митьковская Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сафина Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Митьковская Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
27.07.1972

Сын: Митьковский Александр Николаевич

Мать ребёнка: Митьковская Евдокия Петровна

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