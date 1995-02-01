Ходова (Озолиня) Альма Андреевна
Место рождения
Дата рождения06.02.1911
Дата смерти?.02.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Конструктор водяных турбин
Рождение ребёнка
24.06.1932
Дочь: Трусова (Ходова) Виктория Валерьевна
Отец ребёнка: Ходов Валерий Алексеевич
Смерть
?.02.1995