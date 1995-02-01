Ходова (Озолиня) Альма Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходова (Озолиня) Альма Андреевна

Место рождения

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

06.02.1911

Дата смерти

?.02.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1906 г.р.

Дети

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ходов Валерий Алексеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Конструктор водяных турбин
Рождение ребёнка
24.06.1932

Дочь: Трусова (Ходова) Виктория Валерьевна

Отец ребёнка: Ходов Валерий Алексеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
?.02.1995
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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