Иван Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Захарович

Иван Захарович

Место рождения

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

13.10.1854 ст.

Дата смерти

После 1858 ст.

Пол

Мужской

Отец

1830 г.р.

Мать

1831 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1854 ст.

Отец: Захар Петрович

Мать: Марья Григорьевна

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Упоминание
24.04.1858 ст.
Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Ревизия 10 № до 32 № после 29 " " глава семьи Петр Исаевич главы семьи 1 сын Захар Петрович 1 сына 1 сын Иван Захарович главы семьи 2 сын Иван Петрович главы семьи 3 сын Иван Петрович главы семьи 1 б... Показать все
Смерть
После 1858 ст.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.