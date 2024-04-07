Иван Захарович
Место рождения
Дата рождения13.10.1854 ст.
Дата смертиПосле 1858 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1854 ст.
Отец: Захар Петрович
Мать: Марья Григорьевна
Упоминание
24.04.1858 ст.
Ревизия 10 № до 32 № после 29 " " глава семьи Петр Исаевич главы семьи 1 сын Захар Петрович 1 сына 1 сын Иван Захарович главы семьи 2 сын Иван Петрович главы семьи 3 сын Иван Петрович главы семьи 1 б... Показать все
Смерть
После 1858 ст.