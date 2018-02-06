Гладкова (Саксина) Агния Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладкова (Саксина) Агния Сергеевна

Место рождения

Московская область, Ногинский район, п.Обухово

Дата рождения

02.12.1929

Дата смерти

06.02.2018

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1902 г.р.

Муж

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1929

Отец: Саксин Сергей Михайлович

Мать: Саксина (Чистова) Анна Васильевна

Бракосочетание
1959

Муж: Гладков Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
28.11.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гладков Александр Фёдорович

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Смерть
06.02.2018
Причина смерти: сердечно-сосудистая недостаточность, атеросклеротический кардиосклероз

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