Гладкова (Саксина) Агния Сергеевна
Место рожденияМосковская область, Ногинский район, п.Обухово
Дата рождения02.12.1929
Дата смерти06.02.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1929
Бракосочетание
1959
Рождение ребёнка
28.11.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гладков Александр Фёдорович
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Смерть
06.02.2018
Причина смерти: сердечно-сосудистая недостаточность, атеросклеротический кардиосклероз