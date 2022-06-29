Афимья/Ефимия Леоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афимья/Ефимия Леоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Феодосия Гурьевна

Отец ребёнка: Гурий Емельянович

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Пахомий Гурьевич

Отец ребёнка: Гурий Емельянович

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1802 ст.

Сын: Пётр Гурьевич

Отец ребёнка: Гурий Емельянович

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
18.02.1805 ст.

Сын: Вукол Гурьевич

Отец ребёнка: Гурий Емельянович

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1814 ст.

Дочь: Евдокия Гурьевна

Отец ребёнка: Гурий Емельянович

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1819 ст.

Сын: Яков Гурьевич

Отец ребёнка: Гурий Емельянович

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно

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