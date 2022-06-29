Афимья/Ефимия Леоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Феодосия Гурьевна
Отец ребёнка: Гурий Емельянович
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Пахомий Гурьевич
Отец ребёнка: Гурий Емельянович
Рождение ребёнка
1802 ст.
Сын: Пётр Гурьевич
Отец ребёнка: Гурий Емельянович
Рождение ребёнка
18.02.1805 ст.
Сын: Вукол Гурьевич
Отец ребёнка: Гурий Емельянович
Рождение ребёнка
Около 1814 ст.
Дочь: Евдокия Гурьевна
Отец ребёнка: Гурий Емельянович
Рождение ребёнка
1819 ст.
Сын: Яков Гурьевич
Отец ребёнка: Гурий Емельянович
Смерть
Неизвестно