Насонов Владимир Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНасонов Владимир Владимирович

Насонов Владимир Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Насонов Владимир Тимофеевич

Мать: Насонова-Токмина Надежда Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Насонова-Машина Марина Анатольевна

Рождение ребёнка
21.01.2013

Сын: Насонов Роман Владимирович

Мать ребёнка: Насонова-Машина Марина Анатольевна

Рождение ребёнка
21.01.2013

Сын: Насонов Валентин Владимирович

Мать ребёнка: Насонова-Машина Марина Анатольевна

Рождение ребёнка
28.05.2016

Сын: Насонов Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Насонова-Машина Марина Анатольевна

Рождение ребёнка
04.06.2021

Дочь: Насонова Валерия Владимировна

Мать ребёнка: Насонова-Машина Марина Анатольевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.