Насонов Владимир Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.01.2013
Сын: Насонов Роман Владимирович
Мать ребёнка: Насонова-Машина Марина Анатольевна
Рождение ребёнка
21.01.2013
Сын: Насонов Валентин Владимирович
Мать ребёнка: Насонова-Машина Марина Анатольевна
Рождение ребёнка
28.05.2016
Сын: Насонов Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Насонова-Машина Марина Анатольевна
Рождение ребёнка
04.06.2021
Дочь: Насонова Валерия Владимировна
Мать ребёнка: Насонова-Машина Марина Анатольевна