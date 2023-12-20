Чудаев Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.06.1987
Дочь: Филатова Олеся Николаевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.12.2002
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности