Чудаев Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чудаев Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1961

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.06.1987

Дочь: Филатова Олеся Николаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.12.2002

Сын: Чудаев Никита Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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