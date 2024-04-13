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Поспелов Павел Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Федоров Василий

Мать: Филиппова Домна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галактионова Наталья

Рождение ребёнка
1869

Сын: Павлов (Поспелов) Павел Павлович

Мать ребёнка: Галактионова Наталья

Вероятно, Иван Павлович на службе получил фамилию Павлов.
Рождение ребёнка
23.10.1874

Сын: Поспелов Лука Павлович

Мать ребёнка: Галактионова Наталья

Велюшево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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