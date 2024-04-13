Поспелов Павел Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Федоров Василий
Мать: Филиппова Домна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Галактионова Наталья
Рождение ребёнка
1869
Сын: Павлов (Поспелов) Павел Павлович
Мать ребёнка: Галактионова Наталья
Вероятно, Иван Павлович на службе получил фамилию Павлов.
Рождение ребёнка
23.10.1874
Мать ребёнка: Галактионова Наталья
Велюшево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно