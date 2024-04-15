Ворожченко Степан Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
24.03.1888 ст.
Дочь: Мария Степановна
Мать ребёнка: Ворожченко Елизавета Михайловна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X9W3-M?i=13&cc=3511744&cat=1009232
Рождение ребёнка
24.03.1888 ст.
Сын: Ворожченко Петр Степанович
Мать ребёнка: Ворожченко Елизавета Михайловна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X9W3-M?i=13&cc=3511744&cat=1009232
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно