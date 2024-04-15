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Ворожченко Степан Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.03.1888 ст.

Дочь: Мария Степановна

Мать ребёнка: Ворожченко Елизавета Михайловна

Скляровка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X9W3-M?i=13&cc=3511744&cat=1009232
Рождение ребёнка
24.03.1888 ст.

Сын: Ворожченко Петр Степанович

Мать ребёнка: Ворожченко Елизавета Михайловна

Скляровка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X9W3-M?i=13&cc=3511744&cat=1009232
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ворожченко Елизавета Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Скляровка, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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