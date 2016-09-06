Шайхутдинов Фарид Мухаметдинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1955
Дата смерти06.09.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
04.06.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.01.1979
Дочь: Сафиуллина Альбина Фаридовна
Мать ребёнка: Шайхутдинова Мунира Камилевна
Рождение ребёнка
21.05.1989
Сын: Шайхутдинов Ильнар Фаридович
Мать ребёнка: Шайхутдинова Мунира Камилевна
Смерть
06.09.2016