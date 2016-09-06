Шайхутдинов Фарид Мухаметдинович 04.06.1955 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шайхутдинов Фарид Мухаметдинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1955

Дата смерти

06.09.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.01.1979

Дочь: Сафиуллина Альбина Фаридовна

Мать ребёнка: Шайхутдинова Мунира Камилевна

Рождение ребёнка
21.05.1989

Сын: Шайхутдинов Ильнар Фаридович

Мать ребёнка: Шайхутдинова Мунира Камилевна

Смерть
06.09.2016

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