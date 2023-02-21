Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНина Николаевна

Нина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1908 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вова

Отец ребёнка: не указан

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