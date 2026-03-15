Липатова Пелагея Тимофеевна
женский, родилась 1838, Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ
умерла Неизвестно
Супруги
Липатов Егор Ксенофонтович1836 г.р.
Дети
Липатов Домиан Егорович25.10.1859 г.р.
(Липатова) Матрена Егоровна25.10.1859 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.10.1859
Дочь: (Липатова) Матрена Егоровна
Отец ребёнка: Липатов Егор Ксенофонтович
Рождение ребёнка
25.10.1859
Отец ребёнка: Липатов Егор Ксенофонтович
Рождение ребёнка
1865
Сын: Липатов Григорий Егорович
Отец ребёнка: Липатов Егор Ксенофонтович
Смерть
Неизвестно