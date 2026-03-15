Липатова Пелагея Тимофеевна 1838 — найти родственников по фамилии на Familio

Липатова Пелагея Тимофеевна

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась 1838, Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

умерла Неизвестно

Супруги
Липатов Егор Ксенофонтович1836 г.р.
Дети
Липатов Домиан Егорович25.10.1859 г.р.
(Липатова) Матрена Егоровна25.10.1859 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Липатов Егор Ксенофонтович

Рождение ребёнка
25.10.1859

Дочь: (Липатова) Матрена Егоровна

Отец ребёнка: Липатов Егор Ксенофонтович

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Рождение ребёнка
25.10.1859

Сын: Липатов Домиан Егорович

Отец ребёнка: Липатов Егор Ксенофонтович

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Рождение ребёнка
1865

Сын: Липатов Григорий Егорович

Отец ребёнка: Липатов Егор Ксенофонтович

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Смерть
Неизвестно

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