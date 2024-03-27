Унагаев Александр
Место рожденияБМАССР, Кяхтинский р-н, с. Шарагал
Дата рождения1860
Дата смерти1915
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Унагаев Александр Александрович
Мать: Унагаев ?
БМАССР, Кяхтинский р-н, с. Шарагал
Рождение ребёнка
1862
Сын: Унагаев Пётр
Мать ребёнка: Унагаев ?
БМАССР, Кяхтинский район, Шарагол
Рождение ребёнка
Около 1864
Сын: Унагаев Николай
Мать ребёнка: Унагаев ?
Рождение ребёнка
Около 1867
Сын: Унагаев Иван
Мать ребёнка: Унагаев ?
Бурят-Монгольская АССР, Кихтинский р-н, с. Шерагол
Рождение ребёнка
1879
Сын: Унагаев Ксенофонт
Мать ребёнка: Унагаев ?
с.Шерагол Бурятия
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Унагаев ?
БМАССР, Техтинский р-н, с. Шарагал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Унагаев Михаил
Мать ребёнка: Унагаев ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Унагаев Никита
Мать ребёнка: Унагаев ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Унагаев Пантелеймон
Мать ребёнка: Унагаев ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Унагаев Петрован
Мать ребёнка: Унагаев ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Унагаев Калистрат
Мать ребёнка: Унагаев ?
Смерть
1915