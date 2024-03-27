Унагаев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУнагаев Александр

Унагаев Александр

Место рождения

БМАССР, Кяхтинский р-н, с. Шарагал

Дата рождения

1860

Дата смерти

1915

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Унагаев Александр Александрович

Мать: Унагаев ?

БМАССР, Кяхтинский р-н, с. Шарагал
Рождение ребёнка
1862

Сын: Унагаев Пётр

Мать ребёнка: Унагаев ?

БМАССР, Кяхтинский район, Шарагол
Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Унагаев Николай

Мать ребёнка: Унагаев ?

Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Унагаев Иван

Мать ребёнка: Унагаев ?

Бурят-Монгольская АССР, Кихтинский р-н, с. Шерагол
Рождение ребёнка
1879

Сын: Унагаев Ксенофонт

Мать ребёнка: Унагаев ?

с.Шерагол Бурятия
Рождение ребёнка
1890

Сын: Унагаев Александр Казак

Мать ребёнка: Унагаев ?

БМАССР, Техтинский р-н, с. Шарагал
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Унагаев Михаил

Мать ребёнка: Унагаев ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Унагаев Никита

Мать ребёнка: Унагаев ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арина

Мать ребёнка: Унагаев ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Унагаев Пантелеймон

Мать ребёнка: Унагаев ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Унагаев Петрован

Мать ребёнка: Унагаев ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Унагаев Калистрат

Мать ребёнка: Унагаев ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Унагаев ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Унагаев ?

Смерть
1915
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close