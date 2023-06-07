Бякова Фекла Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение ребёнка
23.07.1871
Отец ребёнка: Бяков Иван Фёдорович
Фонд № 29. Оп.23. Д. 9 стр 254
Рождение ребёнка
27.03.1876
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Бяков Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
29.09.1880
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Бяков Иван Фёдорович
Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви № 29. Оп.39 т. 1. Д. 37 разворот 95 Восприемник Акилина Дмитриевна Малых
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бяков Иван Фёдорович
Смерть
Неизвестно