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Бякова Фекла Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1853 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.07.1871

Сын: Бяков Евдоким Иванович

Отец ребёнка: Бяков Иван Фёдорович

Фонд № 29. Оп.23. Д. 9 стр 254
Рождение ребёнка
27.03.1876

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Бяков Иван Фёдорович

Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
29.09.1880

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Бяков Иван Фёдорович

Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви № 29. Оп.39 т. 1. Д. 37 разворот 95 Восприемник Акилина Дмитриевна Малых
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бяков Иван Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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