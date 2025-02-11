Лопухов Иван 1927 — найти родственников по фамилии на Familio

Лопухов Иван

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1927, Лада, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия

умер Неизвестно, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Лопухов ДмитрийНеизвестно г.р.
Мать
Лопухова (Лопухов) Ксения20.01.1886 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Лопухов Дмитрий

Мать: Лопухова (Лопухов) Ксения

Лада, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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