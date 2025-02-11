Лопухов Иван
мужской, родился 1927, Лада, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
умер Неизвестно, Москва, город федерального значения Москва
ОтецЛопухов ДмитрийНеизвестно г.р.
МатьЛопухова (Лопухов) Ксения20.01.1886 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Лопухов Дмитрий
Лада, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва