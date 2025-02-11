Игнатий Евдокимов
мужской, родился 1806, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1857, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Супруги
Мария Гаврилова1805 г.р.
Дети
Семён Игнатов1831 г.р.
Агафья Игнатова1836 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Гаврилова
Рождение ребёнка
1831
Сын: Семён Игнатов
Мать ребёнка: Мария Гаврилова
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Агафья Игнатова
Мать ребёнка: Мария Гаврилова
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Соломонида Игнатова
Мать ребёнка: Мария Гаврилова
Место жительства
1850
Смерть
1857
Место жительства
1858