Игнатий Евдокимов 1806 — найти родственников по фамилии на Familio

Игнатий Евдокимов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1806, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1857, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
ЕвдокимДо 1788 г.р.
Супруги
Мария Гаврилова1805 г.р.
Дети
Семён Игнатов1831 г.р.
Агафья Игнатова1836 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Евдоким

Мать: ?

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Гаврилова

Рождение ребёнка
1831

Сын: Семён Игнатов

Мать ребёнка: Мария Гаврилова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Агафья Игнатова

Мать ребёнка: Мария Гаврилова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Соломонида Игнатова

Мать ребёнка: Мария Гаврилова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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Смерть
1857
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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