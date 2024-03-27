Мангушева (Мангушев) Мярфуга Мустафаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1908
Дата смерти19.07.1994
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1908
Отец: Мустафа
Мать: Бибижан Ниазбаева
Рождение ребёнка
16.12.1930
Дочь: Сафарова Магинур Жамалетдиновна
Отец ребёнка: Мангушев Жамалетдин Билялович
Рождение ребёнка
23.07.1934
Сын: Мангушев Хафиз Жамалетдинович
Отец ребёнка: Мангушев Жамалетдин Билялович
Рождение ребёнка
17.06.1937
Дочь: Акчурина Нафися Жамалетдиновна
Отец ребёнка: Мангушев Жамалетдин Билялович
с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
02.01.1948
Сын: Мангушев Хасян Жамалетдинович
Отец ребёнка: Мангушев Жамалетдин Билялович
с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
26.09.1950
Сын: Мангушев Хусяин Жамалетдинович
Отец ребёнка: Мангушев Жамалетдин Билялович
с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Смерть
19.07.1994
Больница, город Сергач
Похороны
Неизвестно
Кладбище, село Камкино, Нижегородской области