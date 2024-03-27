Мангушева (Мангушев) Мярфуга Мустафаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мангушева (Мангушев) Мярфуга Мустафаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1908

Дата смерти

19.07.1994

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1908

Отец: Мустафа

Мать: Бибижан Ниазбаева

Рождение ребёнка
16.12.1930

Дочь: Сафарова Магинур Жамалетдиновна

Отец ребёнка: Мангушев Жамалетдин Билялович

Рождение ребёнка
23.07.1934

Сын: Мангушев Хафиз Жамалетдинович

Отец ребёнка: Мангушев Жамалетдин Билялович

Рождение ребёнка
17.06.1937

Дочь: Акчурина Нафися Жамалетдиновна

Отец ребёнка: Мангушев Жамалетдин Билялович

с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
02.01.1948

Сын: Мангушев Хасян Жамалетдинович

Отец ребёнка: Мангушев Жамалетдин Билялович

с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
26.09.1950

Сын: Мангушев Хусяин Жамалетдинович

Отец ребёнка: Мангушев Жамалетдин Билялович

с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Смерть
19.07.1994
Больница, город Сергач
Похороны
Неизвестно
Кладбище, село Камкино, Нижегородской области
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