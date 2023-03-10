Бушуев Никифор Феодотов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБушуев Никифор Феодотов

Бушуев Никифор Феодотов

Место рождения

Шаркунова, Коми-Пермяцкий округ, Уральская область

Дата рождения

06.02.1914 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1877 г.р.

Мать

Около 1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1914 ст.

Отец: Бушуев Феодот Василиев

Мать: Бушуева Мария Иванова

Шаркунова, Коми-Пермяцкий округ, Уральская область
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 135 стр. АП 10
Крещение
09.02.1916 ст.
Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 135 стр. АП 10
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.