Бушуев Никифор Феодотов
Место рождения
Дата рождения06.02.1914 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1914 ст.
Отец: Бушуев Феодот Василиев
Мать: Бушуева Мария Иванова
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 135 стр. АП 10
Крещение
09.02.1916 ст.
Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 135 стр. АП 10
Смерть
Неизвестно