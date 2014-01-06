Косенков Валерий Михайлович
Место рождения
Дата рождения20.06.1941
Дата смерти06.01.2014
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1941
Отец: Косенков Михаил
Мать: Косенкова Наталия
Рождение ребёнка
22.04.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Косенкова Мария Александровна
Рождение ребёнка
28.01.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Косенкова Мария Александровна
Смерть
06.01.2014
Липин Бор, Вашкинский муниципальный район, Вологодская область