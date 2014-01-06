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Косенков Валерий Михайлович

Место рождения

Большая Чаготма, Вашкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

20.06.1941

Дата смерти

06.01.2014

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1941

Отец: Косенков Михаил

Мать: Косенкова Наталия

Большая Чаготма, Вашкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.04.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Косенкова Мария Александровна

Большая Чаготма, Вашкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.01.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Косенкова Мария Александровна

Большая Чаготма, Вашкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
06.01.2014
Липин Бор, Вашкинский муниципальный район, Вологодская область
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