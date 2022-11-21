Иванова Екатерина Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванова Екатерина Сидоровна

Иванова Екатерина Сидоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романенко Роза Петровна

Отец ребёнка: Иванов Пётр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова Нина Петровна

Отец ребёнка: Иванов Пётр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шахранова Светлана Петровна

Отец ребёнка: Иванов Пётр Иванович

Рождение ребёнка
05.05.1960

Дочь: Виневская (Иванова) Ольга Петровна

Отец ребёнка: Иванов Пётр Иванович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.