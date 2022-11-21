Иванова Екатерина Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романенко Роза Петровна
Отец ребёнка: Иванов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарова Нина Петровна
Отец ребёнка: Иванов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шахранова Светлана Петровна
Отец ребёнка: Иванов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
05.05.1960
Дочь: Виневская (Иванова) Ольга Петровна
Отец ребёнка: Иванов Пётр Иванович
Смерть
Неизвестно