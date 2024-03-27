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Гриф (Ошерова (Гриф)) Мария

Место рождения

Баргузин

Дата рождения

?.06.1906

Дата смерти

1998

Пол

Женский

Отец

1869 г.р.

Мать

1864 г.р.

Муж

1901 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1906

Отец: Ошеров Давид

Мать: Ошеров Федосья (Фейга)

В дальнейшем проживала в Ангарске, Иркутской обл.Одна воспитала двоих детей.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гриф Израиль Соломонович

Рождение ребёнка
29.04.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гриф Израиль Соломонович

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Рождение ребёнка
11.01.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гриф Израиль Соломонович

Смерть
1998
Жила у Фени в Ангарске.

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