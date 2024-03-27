Гриф (Ошерова (Гриф)) Мария
Место рожденияБаргузин
Дата рождения?.06.1906
Дата смерти1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1906
Отец: Ошеров Давид
Мать: Ошеров Федосья (Фейга)
В дальнейшем проживала в Ангарске, Иркутской обл.Одна воспитала двоих детей.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.04.1930
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Отец ребёнка: Гриф Израиль Соломонович
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Рождение ребёнка
11.01.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гриф Израиль Соломонович
Смерть
1998
Жила у Фени в Ангарске.