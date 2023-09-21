Юнг Яков
мужской, родился Неизвестно
Дети
Еремеева (Юнг) ЭммаНеизвестно г.р.
(Юнг) ЕленаНеизвестно г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юнг Иосиф
Мать ребёнка: Юнг (Вагнер) Оттилия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Юнг) Ида
Мать ребёнка: Юнг (Вагнер) Оттилия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юнг Яков
Мать ребёнка: Юнг (Вагнер) Оттилия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Юнг) Елена
Мать ребёнка: Юнг (Вагнер) Оттилия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Еремеева (Юнг) Эмма
Мать ребёнка: Юнг (Вагнер) Оттилия
Место жительства
Неизвестно
Германия, Neunkirchem