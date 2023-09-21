Юнг Яков Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Юнг Яков

Автор
ЮН
Носкова Ю.

мужской, родился Неизвестно

Дети
Еремеева (Юнг) ЭммаНеизвестно г.р.
(Юнг) ЕленаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юнг Иосиф

Мать ребёнка: Юнг (Вагнер) Оттилия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Юнг) Ида

Мать ребёнка: Юнг (Вагнер) Оттилия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юнг Яков

Мать ребёнка: Юнг (Вагнер) Оттилия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Юнг) Елена

Мать ребёнка: Юнг (Вагнер) Оттилия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Еремеева (Юнг) Эмма

Мать ребёнка: Юнг (Вагнер) Оттилия

Место жительства
Неизвестно
Германия, Neunkirchem

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