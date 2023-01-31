Шамсиев Марсил Ризович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1962
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1962
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шамсиева Ахметова Раушания Равхатовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шамсиева Ахметова Раушания Равхатовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шамсиева Ахметова Раушания Равхатовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.10.1999
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шамсиева Ахметова Раушания Равхатовна