Гаришин Константин
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Супруги
Гаришина (Гаришина) МайяНеизвестно г.р.
Дети
Гаришин Олег20.05.1958 г.р.
Гаришин ЮрийНеизвестно г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаришин Юрий
Мать ребёнка: Гаришина (Гаришина) Майя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гаришина (Гаришина) Майя
Рождение ребёнка
20.05.1958
Сын: Гаришин Олег
Мать ребёнка: Гаришина (Гаришина) Майя
Смерть
Неизвестно