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Сорокин Николай Павлович

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Место рождения

Самарская губерния, Бугурусланский уезд, с. Кротково

Дата рождения

01.12.1907

Дата смерти

17.02.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1907

Отец: Сорокин Павел Феофилович

Мать: Сорокина Евдокия Леонтьевна

Самарская губерния, Бугурусланский уезд, с. Кротково
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайкова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Сорокина Дарья Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макаревич Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Сорокина Дарья Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сорокина Раиса Николаевна

Мать ребёнка: Сорокина Дарья Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Дарья Ефимовна

Смерть
17.02.1943
Орловская область, Глазуновский район, д Сеньково
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