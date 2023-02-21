Сорокин Николай Павлович
Место рожденияСамарская губерния, Бугурусланский уезд, с. Кротково
Дата рождения01.12.1907
Дата смерти17.02.1943
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1907
Самарская губерния, Бугурусланский уезд, с. Кротково
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайкова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Сорокина Дарья Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макаревич Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Сорокина Дарья Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сорокина Раиса Николаевна
Мать ребёнка: Сорокина Дарья Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сорокина Дарья Ефимовна
Смерть
17.02.1943
Орловская область, Глазуновский район, д Сеньково