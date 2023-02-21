Глухова Матрона Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Глухова Феоктиста Матвеевна
Отец ребёнка: Глухов Матвей Тимофеевич
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Глухова Татьяна Матвеевна
Отец ребёнка: Глухов Матвей Тимофеевич
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Глухова Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Глухов Матвей Тимофеевич
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Глухова Акулина Матвеевна
Отец ребёнка: Глухов Матвей Тимофеевич
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Глухова Татьяна Матвеевна
Отец ребёнка: Глухов Матвей Тимофеевич
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Глухова Харитина Матвеевна
Отец ребёнка: Глухов Матвей Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно