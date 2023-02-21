Глухова Матрона Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глухова Матрона Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Глухова Феоктиста Матвеевна

Отец ребёнка: Глухов Матвей Тимофеевич

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Глухова Татьяна Матвеевна

Отец ребёнка: Глухов Матвей Тимофеевич

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Глухова Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Глухов Матвей Тимофеевич

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Глухова Акулина Матвеевна

Отец ребёнка: Глухов Матвей Тимофеевич

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Глухова Татьяна Матвеевна

Отец ребёнка: Глухов Матвей Тимофеевич

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Глухова Харитина Матвеевна

Отец ребёнка: Глухов Матвей Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глухов Матвей Тимофеевич

Работа или профессия
Неизвестно
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