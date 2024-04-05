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Белоногов Дмитрий

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Место рождения

Верх-Катавка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

26.07.1991

Пол

Мужской

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1991

Отец: не указан

Мать: не указана

Верх-Катавка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белоногова (Тимохина) Анастасия Сергеевна

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
31.08.2011

Сын: Белоногов Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Белоногова (Тимохина) Анастасия Сергеевна

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
17.01.2015

Сын: Белоногов Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Белоногова (Тимохина) Анастасия Сергеевна

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
30.05.2020

Дочь: Белоногова ? Дмитриевна

Мать ребёнка: Белоногова (Тимохина) Анастасия Сергеевна

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

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