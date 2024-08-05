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Третьяков (?) Михаил Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Третьяков (?) Павел Яковлевич

Мать: Третьякова Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Третьякова (Колосова) Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
1871

Сын: Третьяков (?) Павел Михайлович

Мать ребёнка: Третьякова (Колосова) Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
1878

Сын: Третьяков Пётр Михайлович

Мать ребёнка: Третьякова (Колосова) Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
29.11.1883

Дочь: (Третьякова) Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Третьякова (Колосова) Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
1886

Дочь: (Третьякова) Пелагея Михайловна

Мать ребёнка: Третьякова (Колосова) Евдокия Петровна

Смерть
Неизвестно

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