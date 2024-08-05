Третьяков (?) Михаил Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1871
Сын: Третьяков (?) Павел Михайлович
Мать ребёнка: Третьякова (Колосова) Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1878
Сын: Третьяков Пётр Михайлович
Мать ребёнка: Третьякова (Колосова) Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
29.11.1883
Дочь: (Третьякова) Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Третьякова (Колосова) Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1886
Дочь: (Третьякова) Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: Третьякова (Колосова) Евдокия Петровна
Смерть
Неизвестно