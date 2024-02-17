Ирина Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Пол

Женский

Отец

1825 г.р.

Мать

1828 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Матвей Яковлевич

Мать: Аграфена Феоктистовна

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