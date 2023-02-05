Смирнова Светлана Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.04.2009
Сын: Смирнов Кирилл Дмитриевич
Отец ребёнка: Смирнов Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
24.09.2018
Сын: Смирнов Константин Дмитриевич
Отец ребёнка: Смирнов Дмитрий Николаевич