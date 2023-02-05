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Смирнова Светлана Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1982

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
29.04.2009

Сын: Смирнов Кирилл Дмитриевич

Отец ребёнка: Смирнов Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
24.09.2018

Сын: Смирнов Константин Дмитриевич

Отец ребёнка: Смирнов Дмитрий Николаевич

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