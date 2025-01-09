Заморина Авдотья Кондратьевна Около 1803 — найти родственников по фамилии на Familio

Заморина Авдотья Кондратьевна

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась Около 1803

умерла После 1834

Супруги
Заморин Иван СергеевичОколо 1797 г.р.
Дети
(Заморина) Екатерина ИвановнаОколо 1825 г.р.
(Заморина) Анисия ИвановнаОколо 1833 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
12.11.1822 ст.

Муж: Заморин Иван Сергеевич

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: (Заморина) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Заморин Иван Сергеевич

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: (Заморина) Анисия Ивановна

Отец ребёнка: Заморин Иван Сергеевич

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1834

Мы используем куки для улучшения работы сайта.