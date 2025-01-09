Заморина Авдотья Кондратьевна
женский, родилась Около 1803
умерла После 1834
Супруги
Заморин Иван СергеевичОколо 1797 г.р.
Дети
(Заморина) Екатерина ИвановнаОколо 1825 г.р.
(Заморина) Анисия ИвановнаОколо 1833 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
12.11.1822 ст.
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: (Заморина) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Заморин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: (Заморина) Анисия Ивановна
Отец ребёнка: Заморин Иван Сергеевич
Смерть
После 1834