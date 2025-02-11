(Васянина) Анна Ефимова 1834 — найти родственников по фамилии на Familio

(Васянина) Анна Ефимова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1834, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Супруги
Васянин Иван Фадеев1837 г.р.
Дети
Валава (Васянина) Варвара Иванова1857 г.р.
Мария Иванова1863 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васянин Иван Фадеев

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Валава (Васянина) Варвара Иванова

Отец ребёнка: Васянин Иван Фадеев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

55

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Васянин Иван Фадеев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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