(Васянина) Анна Ефимова
женский, родилась 1834, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
Супруги
Васянин Иван Фадеев1837 г.р.
Дети
Валава (Васянина) Варвара Иванова1857 г.р.
Мария Иванова1863 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Васянин Иван Фадеев
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Валава (Васянина) Варвара Иванова
Отец ребёнка: Васянин Иван Фадеев
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Васянин Иван Фадеев
Смерть
Неизвестно