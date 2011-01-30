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Дворянкин Владимир Алексеевич

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Место рождения

Октябрьск, Октябрьск, Самарская область

Дата рождения

25.04.1927

Дата смерти

30.01.2011

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1927

Отец: Дворянкин Алексей Михайлович

Мать: Дворянкина Мария Ивановна

Октябрьск, Октябрьск, Самарская область
Адрес на момент рождения: с. Сызрань-Костычи, Октябрьский район, Куйбышевская область, РСФСР
Бракосочетание
28.02.1948

Жена: Дворянкина Пелагея Семёновна

Чаадаевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
29.11.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дворянкина Пелагея Семёновна

Чаадаевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
09.07.1950

Сын: Дворянкин Виктор Владимирович

Мать ребёнка: Дворянкина Пелагея Семёновна

Чаадаевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
30.01.2011
Чаадаевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
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