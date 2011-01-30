Дворянкин Владимир Алексеевич
Место рождения
Дата рождения25.04.1927
Дата смерти30.01.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1927
Адрес на момент рождения: с. Сызрань-Костычи, Октябрьский район, Куйбышевская область, РСФСР
Бракосочетание
28.02.1948
Рождение ребёнка
29.11.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дворянкина Пелагея Семёновна
Рождение ребёнка
09.07.1950
Сын: Дворянкин Виктор Владимирович
Мать ребёнка: Дворянкина Пелагея Семёновна
Смерть
30.01.2011